Fußball : Der A-Ligist hofft auf eine ruhige Saison

Neu bei Rhenania (von links): Jonas Gries, Niklas Möniks, Frrank Beyen, Yannic Krämer, Janik Erkens, Nils Jacobs und Leo Hammes. Foto: RH

Hinsbeck Der Kader von Trainer Klaus Hammann ist weitgehend zusammen geblieben und wurde nur punktuell verstärkt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Eigentlich wird es wieder mal Zeit, dass die Fußballer von Rhenania Hinsbeck eine „ruhige“ Saison spielen können. Denn in den letzten Jahren befanden sich die Hinsbecker zur Winterpause immer wieder in akuten Abstiegsängsten, so dass sich die Verantwortlichen des Vereins dazu entschlossen, jeweils den Trainer zu wechseln. So auch im November des letzten Jahres, als man sich von Frank Fretz trennte und mit Klaus Hammann einen neuen Trainer verpflichtete. Mit Hammann, der während seiner aktiven Zeit beim Lobbericher SC sogar in der Landesliga spielte, holten die Hinsbecker einen im Grenzland bekannten Experten. Hammann betonte von Anfang an, dass der Klassenerhalt zwar ein wichtiges Ziel sei, aber mittelfristig wollte er eine neue und spielkräftige Mannschaft entwickeln und ruhig aufbauen. Dass am Ende der Klassenerhalt dabei geschafft wurde, freute Hammann natürlich auch. „Viele meiner Spieler haben in den letzten Jahren immer wieder nur gegen den Abstieg gespielt und daher immer nur ein Spiel von der Abwehr heraus aufgezogen“, sagt Hammann. „So etwas kann auf lange Sicht garantiert nicht gut gehen.“

Und da der Kader bis auf eine Ausnahme zusammen blieb und punktuell auf einigen wichtigen Positionen neue Leute verpflichtet wurden, will Hammann die Vorbereitungzeit mit vielen Trainingseinheiten und zahlreichen Testspielen nutzen, damit ins Hinsbecker Team endlich wieder einmal ein ordentliches Spielsystem hineinkommt. „Wir haben eine außerordentlich tolle Trainingsbeteiligung“, so Hammann. „Fast bei jedem Training sind rund 20 Spieler mit von der Partie. Das macht nicht nur mir riesig Spass, auch den Spielern ist anzumerken, dass sie richtig Bock haben.“ Dass die Hinsbecker mit einem Kunst- und einem normalen Rasen eine tolle Anlage haben, ist für Hammann schon optimal. „Aber wir haben die Hinsbecker Höhen direkt vor der Anlage, mit tollen Laufstrecken und optimal für Bergläufe. Andere Vereine müssen dafür erst einmal zig Kilometer mit dem Auto auf sich nehmen, um ähnliche Bedingungen vorzufinden“, so der Hinsbecker Trainer. „Klar, ist man damit den Konkurrenten nicht gleich überlegen, aber ein tolles und effektives Training ist auch in der Kreisliga A das A und O.“

Info Sieben Neuzugänge, aber nur zwei Abgänge Neuzugänge: Frank Beyen (TSV Boisheim), Yannic Krämer (TSV Kaldenkirchen), Nils Jacobs, Niklas Mönicks (beide aus der eigenen Zweiten), Leo Hammes (reaktiviert), Janik Erkens, Jonas Gries (beide aus der eigenen Jugend) Abgänge: Steve Rommelrath (Leuth), Philipp Oemmeelen (pausiert) Trainer: Klaus Hammann (wie bisher)