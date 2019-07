Fußball : VSF Amern II gewinnen das Reserve-Turnier

Im Endspiel des B-Turniers beim Grenzland-Cup setzte sich Amern II 4:0 gegen Boisheim durch.

Nach dem großen Finale des Grenzland-Cups am Samstagabend folgte am Sonntag in Waldniel das Reserveturnier in. Und auch dort siegte einer der Ausrichter: die zweite Mannschaft der VSF Amern.