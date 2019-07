Fußball : Am Samstag erwartet VVV den Zweitligisten FC Eindhoven

Venlo Es ist das vorletzte Testspiel, ehe am 3. August der Meisterschaftsauftakt daheim gegen den Zweitliga-Aufsteiger RKC Waalwijk erfolgt.

(RP) VVV-Venlo hat am Dienstagabend ein Testspiel anlässlich des 100-jährigen Vereinsjubiläums des benachbarten SV Straelen mit 2:1 gewonnen. Trainer Robert Maaskant bot vor allem Spielern aus der zweiten Reihe beziehungsweise Nachwuchsakteuren Spielpraxis gegen das kampfstarke Team aus der Oberliga. Thorsten Kirschbaum, Elia Soriano, Richard Neudecker, Nils Röseler, Tristan Dekker und Christian Kum beobachteten das Duell von der Tribüne aus, Neuzugang Haji Wright war noch nicht spielberechtigt. Da auch Kapitän Danny Post und Außenstürmer Jerome Sinclair nach wenigen Spielminuten mit leichten Blessuren das Feld verließen, agierte Venlo ohne neun potenzielle Stammkräfte, was Spielern aus der zweiten Reihe die Chance bot, sich zu präsentieren.

Der SV Straelen entpuppte sich als der gewünscht aggressive Gegner, der Venlos Team großen Kampf entgegensetze. Den einzigen Treffer des ersten Durchganges erzielte Nachwuchsspieler Simon Janssen mit einem schönen Schuss aus gut 20 Metern in die lange Ecke (32.). Nach dem Seitenwechsel bot VVV-Trainer Maaskant gleich sechs Nachwuchskräfte auf, die sich beweisen durften. Aushilfs-Kapitän Johnatan Opoku nutzte einen Patzer in der Defensive der Hausherren nach 65. Minuten zum 0:2. Kurz vor dem Schlusspfiff gelang Straelen zur Freude der knapp 1.000 Zuschauer an der Römerstraße der verdiente Anschlusstreffer.

VVV-Trainer Maaskant war zufrieden mit dem Test: „Wir konnten heute viele Spieler ausprobieren und auch ein anderes System testen, das uns gute Erkenntnisse gebracht hat.” Am Samstag (16 Uhr) absolviert VVV-Venlo bereits das vorletzte Testspiel vor Saisonbeginn im heimischen Covebo Stadion – de Koel gegen den Zweitligisten FC Eindhoven. Tickets sind an der Tageskasse erhältlich. Sponsoren des VVV-Venlo erhalten freien Eintritt.

Mit dem Fahrplan der Sommervorbereitung geht es wie folgt weiter: 20. Juli um 16 Uhr gegen FC Eindhoven (2. Liga), de Koel. 27. Juli um 15 Uhr im Herman-Teeuwen Memorial Pokal-Spiel gegen Panathinaikos Athen (1. Liga, Griechenland), de Koel. Am 3. August startet dann der 1. Spieltag in der niederländischen Eredivisie. Der VVV-Venlo erwartet dann im heimischen Station um 20.45 Uhr den RKC Waalwijk. Der Zweitliga-Aufsteiger beendete die Hauptrunde in der Eerste Divisie auf Platz acht und setzte sich in den Play-offs im entscheidenden Spiel gegen Go Ahead Eagles Deventer mit 5:4 durch.