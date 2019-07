Fußball : SC Waldniel überrascht die Konkurrenz

Die A-Liga-Fußballer aus Schwalmtal gewannen unerwartet die zweite Auflage des Grenzland-Cups. Im Endspiel setzten sich die Waldnieler sogar gegen den Landesligisten VSF Amern durch, der zuvor Süchteln geschlagen hatte.

Nachdem sich die Auswahl des neuen Trainers Michael Holthausen am Sonntag zuvor auf eigener Anlage gegen den SSV Grefrath und den TSV Kaldenkirchen durchgesetzt hatte, musste sie im Halbfinale im Amerner Rösler-Stadion gegen die dort heimische VSF-Reserve ran. Die Zuschauer sahen eine ausgeglichene Partie, in der die Hausherren sieben Minuten vor dem Ende durch Rico Tornette in Führung gingen, im direkten Gegenzug allerdings den Ausgleichstreffer von Tim Güth kassierten. So musste das Elfmeterschießen die Entscheidung bringen – und mit Keeper Frederic Roos, der den Versuch von Maximilian Kapell entschärfte, hatte Waldniel den Matchwinner auf seiner Seite, denn die SCW-Schützen verwandelten allesamt.