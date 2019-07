Radsport : Süchtelner erreicht trotz Schmerzen im Arm EM-Viertelfinale

Bei der EM in Lettland konnte Meik Münnich, hier links bei der DM in der Vorwoche, wegen einer Armverletzung nicht sein ganzes Potenzial abrufen. Foto: Münnich. Foto: Michael Münnich

Meik Münnich musste sich im lettischen Valmiera durchbeißen.

Meik Münnich aus Süchteln hat bei der BMX-Europameisterschaft in der Disziplin Race im lettischen Valmiera sein Minimalziel Viertelfinale erreicht, wegen seiner bei der DM in der Vorwoche erlittenen Armverletzung konnte der Zwölfjährige aber nur mit angezogener Handbremse fahren. „Es war nicht einfach für Meik“, sagte sein Vater Michael Münnich.

Schon nach der Ankunft in Valmiera hatte Meik Münnich gemerkt, dass sein lädierter Arm trotz aller Bemühungen noch nicht wieder zu 100 Prozent belastbar war, bei entsprechendem Krafteinsatz begannen die Schmerzen. Dabei hätte der Süchtelner auf der technisch sehr anspruchsvollen, aber toll angelegten Bahn gerne Vollgas gegeben. Doch das Training verlief dann entsprechend durchwachsen.

So startete Meik Münnich dann auch ernüchtert in den Renntag seiner Altersklasse. Im ersten Vorlauf konnte er wegen der Schmerzen beim Start nicht richtig ziehen, geriet direkt ins Getümmel und musste sich mit Platz sieben bescheiden. Auch im zweiten Vorlauf war der Start alles andere als optimal, doch dank seiner fahrerischen Klasse kam der Süchtelner dennoch als Zweiter ins Ziel. Nach einer Massage lag Meik Münnich im dritten Vorlauf nach der ersten Kurve auf Rang drei. Dort blieb er und qualifizierte sich fürs Viertelfinale. Die Hoffnung, dass es sogar noch weiter gehen würde, wehrte nicht lange. Der Start sah wieder nicht gut aus, so dass er nur als Achter ins Ziel kam und ausschied.