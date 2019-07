Reiten : Viersener Dressur-Reiter starten beim CHIO

Viersen Joelle Mihm, Viola Wilke, Nadine Winkel und Ina Tempel feiern in Aachen ihre Premiere als Equipe.

(off) Zum wiederholten Male hat die Dressurmannschaft des Pferdesportverbandes Kreises Viersen beim CHIO Aachen, dem weltgrößten Pferdefest, ihren Auftritt. Am Freitag, 19. Juli, reitet die Mannschaft um 20.45 Uhr zum Quadrillen-Championat ins Viereck des Dressur-Stadions ein. Zur Fangemeinde gehören u. a. Kreisvorsitzender Olaf Enger und Kreis-Sportwart Alex Thoenes. In Aachen schrieb die Viersener Equipe schon Geschichte, als sie mit Julia Bergemann (RFV Lobberich), Antonia Fernau (RV Graf Holk Grefrath), Rebekka Jütten und Bianca Sopha (beide RV St. Georg Helenabrunn) diese Prüfung 2012 und 2013 gewann, was danach keine Viersener Mannschaft mehr schaffte. 2015 und 2017 wurde eine Kreisauswahl Landesturniersieger und war dann immer beim Aachener Quadrillenturnier und vorn dabei, weil sie sich stets über das Landesturnier qualifizierte.