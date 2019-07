Motorsport : Meik Münnich startet zum dritten Mal bei der WM im BMX Race

Meik Münnich muss sich in der Altersklasse Boy 12 gegen 164 weitere Fahrer durchsetzen. Foto: Münnich

Süchteln Die Titelwettkämpfe finden im belgischen Zoldern statt und sind bei 110 Kilometer Entfernung fast ein Heimspiel für den Süchtelner.

(off) Der Süchtelner Meik Münnich hat mit der Weltmeisterschaft BMX Race, wo er in dieser Woche am Start ist, quasi ein Heimspiel. „Das ist für mich die dritte WM, nachdem ich 2017 in Rock Hill/USA und 2018 in Baku/Aserbaidschan am Start war. Dieses Mal sind sie nur 110 Kilometer von uns entfernt im belgischen Zolder, also fast um die Ecke“, freut sich Münnich.

Über 3700 Fahrer aus 47 Nationen machen diese Weltmeisterschaft zur größten, die es jemals gab. In der Altersklasse von Münnich, den Boys 12, meldeten 165 Fahrer aus 25 Nationen. Das heißt für ihn, dass es nach den Vorläufen ein 1/16 Finale geben wird. In das zieht er ein, wenn er über die Vorläufe (drei an der Zahl) hinauskommt. Jeder Fahrer bestreitet drei Vorläufe mit jeweils acht Fahrern, die Hälfte der Fahrer fällt in der Gesamtwertung raus und dann geht es in die Finalläufe. Dort gibt es ein KO-System: Acht Fahrer gehen an den Start, jeweils die ersten vier Fahrer kommen weiter. Nachdem Münnich sich im Winter genau auf dieser Bahn das Schien- und Wadenbein brach, startete er trotz des Trainingsrückstandes gut in die Saison. Bei der Deutschen Meisterschaft in Stuttgart vor drei Wochen nahm er sich viel vor. Hier sollte es für ihn wenigstens der zweite Platz werden. Seine Enttäuschung war dann sehr groß, als er durch einen technischen Defekt am Startgatter stürzte und sich den Arm dermaßen verletzte, dass er gar nicht antrat.