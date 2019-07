Fussball : Grenzland-Derby endet torlos

Nettetal In der Partie des Oberligisten Union Nettetal gegen den VSF Amern fehlen die spielerischen Akzente.

(jps) Beim Nierspokal in Grefrath hat Bezirksligist TDFV Viersen das Viertelfinale erreicht. Trotz einer überraschenden 0:2-Niederlage gegen den B-Ligisten SuS Schaag (beide Tore Fabian Pütz) erreichten die Viersener als Zweiter die nächste Runde, da der ursprüngliche Gruppengegner Union Nettetal II nicht am Turnier teilnahm. Die Viersener spielen nun im Viertelfinale am Dienstag um 18.30 Uhr gegen den Gastgeber SSV Grefrath. Schaag spielt zwei Stunden später im anderen Viertelfinale gegen dem MSV Moers. Eine bittere 1:5-Heimniederlage fing sich Bezirksligist Fortuna Dilkrath gegen den Oberliga-Absteiger SC Düsseldorf-West ein. Den Ehrentreffer für die Fortuna markierte Steffen Coenen.