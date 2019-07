Walken : Anna Seeberger walkt auf Platz eins

Viersen Beim 103. Walk of the World in Nimwegen brauchte sie insgesamt 7:14 Stunden.

(off) Vier Tage lang hat die Viersenerin Anna Seeberger beim 103. Walk of the World mitgemacht, bei dem sie als erste Frau nach 7:14 Stunden überwältigt über die Ziellinie kam.

Morgens jeweils um 4 Uhr in der Früh bewältigte sie auf der mit über 47000 Startplätzen weltweit größten Veranstaltungen ihrer Art bei bestem Wetter unterschiedliche jeweils 50 Kilometer lange Runden rund ums niederländische Nimwegen. Aufgrund der inzwischen länderübergreifend geknüpften Kontakte genoss sie dabei den Luxus von Physiotherapeuten, die unterwegs ihre Muskulatur kurz lockerten und sie verpflegten.