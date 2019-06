Fußball in Brüggen : TuRa Brüggen lädt zur Jugend-Sportwoche ein

Brüggen Gut 800 Kinder kämpfen vom 19. bis 22. Juni bei den Fußballturnieren der Sportwoche um die Siegerpokale.

TuRa Brüggen lädt Fußballmannschaften der G- bis D-Jugend zur Jugend-Sportwoche ein: 800 Kinder kämpfen um die Siegerpokale in ihren Altersklassen. „Das Interesse der befreundeten Vereine war auch in diesem Jahr wieder enorm. Ein besonderer Kick für alle teilnehmenden Kinder: Jeder erhält am Ende des Turniers einen eigenen kleinen Pokal“, sagt Jugendleiter Thomas Drießen. Auch der DES Swalmen wird mit zahlreichen Teams als Kooperationspartner an den Start gehen.