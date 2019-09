Kriminalität in Viersen : Polizei fasst jugendliche Handy-Diebe

Polizisten entdeckten die beiden flüchtenden Teenager und stellten sie auf einem Gelände an der Freiheitsstraße in Viersen. Foto: dpa/Silas Stein

Viersen Die Polizei hat einen 14- und einen 16-jährigen Duisburger vorläufig festgenommen. Die beiden sollen am Donnerstag gegen 16 Uhr in einem Telekommunikationsgeschäft an der Hauptstraße in Viersen ein Mobiltelefon gestohlen haben.

