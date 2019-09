Fußball-Kreispokal : ASV Süchteln zittert sich ins Kreispokal-Viertelfinale

Gegen den A-Ligisten Fortuna Mönchengladbach musste der ASV ins Elfmeterschießen. Der 1. FC Viersen kam klar weiter.

Fortuna Mönchengladbach - ASV Süchteln 10:11 n.E. (4:4, 2:2, 2:1). Mit einem blauen Auge kamen die Landesligakicker des ASV bei den zwei Klassen tiefer spielenden Fortunen davon. Doch so groß die Erleichterung nach dem Pokalfight auch gewesen sein mag, Süchteln muss dringend seine Defensive stabilisieren. Denn nach 17 Liga-Gegentoren in sechs Partien setzte es gegen den A-Ligisten schon wieder vier Gegentreffer. Immerhin konnten sich die Gäste auf ihre Offensive verlassen, Tobias Busch traf in der regulären Spielzeit und in der Verlängerung dreimal. Den Elfmeter, der den ASV ins Elfmeterschießen brachte, verwandelte er in der Nachspielzeit der Verlängerung. Metin Türkay erzielte das zwischenzeitliche 2:2.