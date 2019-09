Viersen : Zwei Einbrüche an der Josef-Kaiser-Allee

Die Polizei sucht Zeugen. Foto: dpa/dpa, jan ggr iku

Viersen (saja) Zwei Einbrüche an der Josef-Kaiser-Allee meldet die Polizei. Die Tatzeit liegt laut Polizei in beiden Fällen zwischen Montag, 15 Uhr und Dienstag, 7.20 Uhr. Am Waldkindergarten an der Josef-Kaiser-Allee öffneten die Einbrecher gewaltsam ein Fenster und stahlen Bargeld.

Ebenfalls an der Josef-Kaiser-Allee hebelten Unbekannte die Räume eines Sportvereins auf. Hinweise an die Polizei unter der Rufnummer 02162 377-0.

(saja)