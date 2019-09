Brüggen : Stars und Nachbarn auf Schloss Dilborn

Info

Kartenvorverkauf im Schloss Dilborn, Dilborner Straße 62 in Brüggen, für alle Veranstaltungen am Montag, 14. Okotober, und am Doienstag, 15. Okotber, jeweils von 17 bis 19 Uhr und am Freitag, 18. Oktober, in der Buchhandlung am Klostereck in Brüggen.

Preis Das Abo für sieben Veranstaltungen ist um zehn Euro teurer gewiorden und kostet jetzt je Platz 179 Euro. Bei freien Veranstaltungen kosten zwischen 18 und 26 Euro.

Infos online unter www.kulturschloss.de