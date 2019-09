Hauptausschuss lehnt ab : Brüggen verzichtet auf eigene Ampelsymbole

Brüggen Ein Brüggener hat angeregt, dass der Burgi als Ampelmännchen verwendet werden soll.

Nach dem Bürgerantrag hat sich jetzt die Gemeindeverwaltung mit dem Thema beschäftigt. Infrage kommen dabei nur solche Ampeln, die auf gemeindeeigenen Straßen stehen. In Brüggen gibt es davon drei: eine am Knotenpunkt Westwall/Stiegstraße in Brüggen-Bracht sowie zwei in Brüggen, die Fußgängerampel Westring in Höhe Nikolausplatz und die Fußgängerampel Borner Straße in Höhe von Discounter und Lebensmittelmarkt. Laut Dieter Dresen, Fachbereichsleiter für Planung, Technik, Service und Ordnung bei der Gemeindeverwaltung, kann der Austausch der Streuscheiben bis zu 250 Euro kosten. Hinzu kommen die Ausgaben für Layout und Design. In der Stadt Augsburg waren dafür 2500 Euro fällig.