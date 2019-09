Handball-Verbandsliga : Neue Trainer erleben Saisonstart unterschiedlich

Frank van den Broek schwört seine Spielerinnen bei seinem ersten Punktspielauftritt mit dem TSV Kaldenkirchen ein. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

In der Handball-Verbandsliga der Frauen gab es einen Sieg für den TSV Kaldenkirchen, der SC Waldniel unterlag deutlich.

So ein Saisonstart ist ohnehin eine aufragende Sache, für zwei Frauen-Handballteams aus dem Grenzland wurde der erste Spieltag in der Verbandsliga aber noch mal zusätzlich spannend. Denn sowohl beim TSV Kaldenkirchen als auch beim SC Waldniel stehen neue Trainer in der Verantwortung. Und unterschiedlicher hätten die Debüts für die beiden Coaches nicht laufen können. Während der Niederländer Frank van den Broek mit dem TSV daheim den ATV Biesel 29:25 schlug, unterlag Dennis Stonawski mit Waldniel daheim 19:26 gegen die SSG Wuppertal/HSV Wuppertal.

Der inzwischen 60-jährige Frank van den Broek, der im niederländischen Blerick lebt, ist auch in der Handballszene auf der deutschen Seite der Grenze ziemlich bekannt, auch aus seiner Zeit als Coach der Zweitliga-Damen des TuS Lintfort. Dass er jetzt ein Verbandsligateam übernommen hat, liegt auch daran, dass er nicht mehr vier- bis fünfmal pro Woche in der Halle stehen möchte. Dennoch hat sich van den Broek, der auch seine zweitligaerfahrene Tochter Tatjana mit nach Kaldenkirchen gebracht hat, mit seinem Team ambitionierte Ziele gesetzt. Im Laufe der Saison soll der Anschluss an die Top 5 der Liga gelingen. Der Sieg gegen Biesel war schon mal ein verheißungsvoller Start, wobei der neue Trainer noch viel Luft nach oben sieht. „Das ist auch nicht weiter verwunderlich nach der kurzen Vorbereitung mit ständig wechselnder Besetzung. Was aber stimmte, war der Kampfgeist und dieser war schließlich auch spielentscheidend“, so van den Broek.