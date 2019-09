Reiten : Die S*-Dressur als Publikumsmagnet

Beim Dressur- und Springturnier des RV St. Georg Helenabrunn bot der Rheinische Meister Heiner Schiergen aus Krefeld in der schwersten Dressurprüfung großen Sport. Im L-Springen mit Siegerrunde gab es eine Rarität.

Die Dressurreiter stahlen den Springreitern beim Dressur- und Springturnier des RV St. Georg Helenabrunn im Pferdehof Siemes am Omperter Weg die Schau. Mehr Zuschauer sahen bei tollstem Pferdesportwetter die S-Dressur als Turnierhöhepunkt als das L-Springen mit Siegerrunde, das fast zur gleichen Zeit lief - nur durch einen lärmschützenden Wall getrennt. Das Besondere in diesem Jahr: Auch die platzierten Reiter ohne die obligatorischen Preise und Ehrenpreise gingen nicht leer aus. Jeder Teilnehmer der Siegerehrung bekam eine Sonnenblume.

Und für den aus dem Fahrerlager kommenden Markus Hermann, noch ziemlich frisch an der Spitze des RV St. Georg Helenabrunn, war dieses Turnier ein Besonderes: „Das ist das erste für mich als Vorsitzender.“ Der Rheinische Meister Heiner Schiergen (Förderkreis Dressur Neuss) setzte in der S*-Dressur Maßstäbe der Extraklasse. Der 50-Jährige ging frühzeitig auf Brownie Dream in Führung mit 70,278 Prozentpunkten. Der Krefelder überholte sich dann mit Dalicanto selber, mit dem er voriges Jahr beim Bundeschampionat in Warendorf den vierten Platz im Finale geholt hatte. 71,667 Prozentpunkte brachten den Sieg. „Beides sind siebenjährige Nachwuchspferde, mit denen ich schon S-Dressur gegangen bin“, sagte Heiner Schiergen. „Sie zeigten beide heute eine gute Prüfung. Dass sie über 70 Prozent blieben, spricht für die beiden Pferde.“ Er kam nach Helenbrunn, weil es von Krefeld aus in der Nachbarschaft liegt.