Viersen : Täter durchwühlten Büros in Autohaus

Noch steht nicht fest, was die Täter gestohlen haben. Foto: dpa/dpa, jan ggr iku

Viersen (RP) Unbekannte sind in der Nacht zu Dienstag gegen 1 Uhr in ein Autohaus an der Vorster Straße im Rahser eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, öffneten die Einbrecher gewaltsam eine Tür und durchsuchten in den Büroräumen die Schubladen und Schränke.

Noch steht nicht fest, ob die Täter etwas gestohlen haben. Hinweise auf Tatverdächtige an die Kriminalpolizei unter Ruf 02162 377-0.

(RP)