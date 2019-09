Taekwondo : Nettetalerin nimmt Grand-Prix-Start in Japan als Motivation für Olympia

Madeline Folgmann von TG Jeong Eui Nettetal holte beim Grand Prix in Chiba den neunten Platz.

Der zweite Grand Prix der Saison führte Weltklasse-Taekwondoka Madeline Folgmann nach dem Auftakt in Rom an einen Sehnsuchtsort. Denn die Dienstreise ging ins japanischen Chiba, und ein Start bei den Olympischen Spielen in Japan im kommenden Jahr ist bekanntlich das ganz große Ziel der Athletin von der TG Jeong Eui Nettetal. Aus sportlicher Sicht hätte es allerdings besser laufen können, unter 32 Kämpferinnen in der Klasse bis 57 Kilogramm wurde Folgmann am Ende Neunte.