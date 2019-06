Brauchtum : Bezirksschützenfest in Viersen-Mitte

Musik gehört zu einer Parade einfach mit dazu. So wird es auch beim Bezirksschützengest sein. Foto: Busch, Franz-Heinrich sen. (bsen)

Viersen Die St.-Peter-und-Paul-Bruderschaft Bockert richtet das Fest ab Freitag aus.

Von Paul Offermanns

Das Bezirksschützenfest von Viersen-Mitte ist beim Heimatfest der St.-Peter-und-Paul-Bruderschaft Bockert von Freitag bis Montag, 28. Juni bis 1. Juli, mit dem Festzelt auf dem Parkplatz der Gärtnerei Uebel Hardter Straße im Bockert. Es regiert das Bezirkskönigspaar Frederik Huberty mit Antonia Hüpkes mit seinen Ministern Edi Tusch mit Daniela sowie Bernhard Uebel mit Sonja Scharpenberg.

Bereits am heutigen Donnerstag, 27. Juni, um 19 Uhr ist die Silberübergabe während der Heiligen Messe in St. Peter Bockert. Um 20 Uhr errichtet die Bruderschaft die Königskrone an der Bockerter Straße 33.

Am Freitag, 28. Juni, errichten die Bruderschaftler um 19.15 Uhr den Königsmaien an der Hardter Straße/ Ecke Bockerter Straße mit musikalischer Begleitung durch das Trommlercoprs Grefrath. Der Festzug zieht mit den Damen zum Festzelt. Um 20 Uhr beginnt die Tanzparty unter dem Motto „Bockerter Open Air“ mit der Gruppe Plutonium und dem DJ Niklas Poschkamp.

Am Samstag, 29. Juni, ist um 16 Uhr die Messe zum Patrozinium in der Pfarrkirche St. Peter mit anschließendem Empfang der Königshäuser und Präsidenten des Bezirksverbandes Viersen-Mitte im Josef-Lind-Haus. Um 18.45 Uhr startet die Königsparade an der Bockerter Straße 33. Danach zieht der Festzug mit Damen zum Festzelt. Der Königsball geht um 20 Uhr los mit der Band „Saturn“ und dem Sänger Jürgen Peter.

Am Sonntag ist volles Programm: Um 7.30 Uhr holen die Bruderschaftler den König ab und ziehen mit dem Festzug durch die Sektion. Das Festhochamt beginnt um 9.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Peter Bockert. Danach brechen die Schützen auf zum Umzug durch die Sektion Bockert zum Sektionskreuz am Kreuzplatz (Kreuzstraße/Hardter Straße). Die Kranzniederlegung und Großer Zapfenstreich sind zum Gedenken an die Opfer der beiden Weltkriege. Danach folgt die Parade mit allen Schützenbruderschaften des Bezirks. Den musikalischen Frühschoppen gestaltet der Musikverein Krefeld Linn bei einer Festrede und Ehrungen verdienter Bruderschaftler. Um 14 Uhr ist der Vogelschuss der Schüler und Jungschützen. Auch wird der Sektionskönig für 2020 ermittelt.