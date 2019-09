Aufführungen in Schwalmtal : Märchenhaftes Spiel um die kleine Meerjungfrau

Aufführungen in Schwalmtal

Schwalmtal Die Kindertheatergruppe „PurPur“ zeigte das Stück im Gemeindezentrum „Die Brücke“.

(bigi) Verzauberte Kinder schauten gebannt auf die liebevoll dekorierte Bühne im Gemeindezentrum „Die Brücke“ in Amern. Dort nahm das Stück „Die kleine Meerjungfrau“ von Hans Christian Andersen und Christa Margret Rieken Fahrt auf. Mit vier Vorstellungen im Kulturprogramm der Gemeinde Schwalmtal hat die Schwalmtaler Kindertheatergruppe „PurPur“ aber auch die vielen Mütter, Eltern oder Großeltern erreicht.

Denn es ging nicht nur um die kleine Meerjungfrau Arielle und ihren besten Freund Kurt, den Kugelfisch. Deren Abenteuer kennen viele. Um als Laiengruppe ein solches Stück glaubhaft auf die Bühne zu bringen, waren Dekoration und die liebevoll in Eigenregie genähten Kostüme unverzichtbar. Auch der Saal wurde dekoriert, so dass sich die Kinder direkt in eine Unterwasserwelt versetzt fühlten.