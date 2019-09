Ungewöhnliche Pilgertour durch Viersen : Jesus in der Fußgängerzone suchen

160 Vorschulkinder aus den katholischen Kindergärten pilgerten am Freitag durch die Viersener Innenstadt.

Wer am Freitag in der Viersener Innenstadt unterwegs war, konnte diese Gruppe nicht übersehen: Insgesamt 160 Vorschulkinder aus neun Kindertagesstätten, mit gelben und roten Warnwesten versehen, pilgerten von der St.-Josef-Kirche aus über den Gereonsplatz durch die Fußgängerzone bis zur Remigiuskirche. Der Gedanke dahinter: Alle Vorschulkinder sollten an einem gemeinsamen Tag erleben, was Pilgern bedeutet.