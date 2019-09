Fußgängerzone Viersen : Heimat shoppen — in Viersen gibt’s diesen Samstag eine Trendschau

Wenn alle online kaufen, stirbt die Innenstadt. Die Aktion „Heimat shoppen“ malt nicht schwarz, sondern wirbt für den Spaß am Einkaufen vor Ort.

Besondere Aktionen und Give-aways geben Einzelhändler, Gastronomen und Dienstleister beim „Heimat shoppen“ in der ganzen Region. In Viersen wurde die Aktion eröffnet – in der Kreisstadt gibt es am Samstag, 14. September, eine Neuauflage der Trendschau.