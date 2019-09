„Heimat shoppen“ – Einkaufen in Viersen : Roter Teppich für den Einzelhandel

Rund 40 Meter lang war der rote Teppich in der Rathausgasse, auf dem Einzelhändler Produkte wie E-Bikes und Kleidung präsentierten. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Viersen Eingebettet in die Aktion „Heimat shoppen“ luden das Citymanagement und der Werbering Viersen zur Trendschau ein. Geschäftsleute präsentierten den Besuchern in der Fußgängerzone, was die Stadt zu bieten hat.

„Ich bin bekennender Heimat-Shopper. Viersen ist eine lebendige Stadt mit einem guten Angebot, einer wunderschönen Atmosphäre und traumhafter Gastronomie. Hier macht Einkaufen Spaß und das wissen auch viele Menschen, die aus den umliegenden Städten und Gemeinden nach Viersen kommen“ – mit diesen Worten eröffnete Viersens Bürgermeisterin Sabine Anemüller (SPD) die nunmehr zweite Trendschau in der Kreisstadt.

Der Zukunfts-Campus, eine Initiative von 20 Unternehmen, war mit Roboter Pepper vertreten. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Nachdem Viersen schon die Auftaktveranstaltung der Aktion „Heimat shoppen“ sein Eigen nennen durfte, ging es am Samstag mit der ins „Heimat shoppen“ integrierten Trendschau weiter. Auf einem knapp 40 Meter langen roten Teppich in der Fußgängerzone präsentierten sich Einzelhändler mit ihren Produkten, die weit über den Sektor Mode hinausgingen. MHR Motorrad ließ die E-Bikes der Schweizer Firme You Mo über den Laufsteg rollen, das Team von Haar Monique frisierte vor den Besucheraugen, und Pfotenpracht demonstrierte, dass auch Hund in Viersen schick gemacht werden kann. Der Zukunfts-Campus präsentierte sich mit Roboter Pepper und seinem Kollegen, die Tanzschule Behneke wirbelte über die Fläche, und dass Viersen eine Fairtrade-Stadt ist, rückte ebenfalls in den Mittelpunkt. Frank Schiffers moderierte und lud verschiedene Interviewpartner auf den roten Teppich ein.

Info Zukunfts-Campus bis zum 12. Oktober Gestartet Der Zukunfts-Campus bietet bis zum 12. Oktober an der Hauptstraße 63-63a in Viersen eine Vielzahl von Vorträgen und Treffen an. Infos unter www.campus-verein.de. Vortrag In Sachen Fairtrade-Stadt Viersen liest am Donnerstag, 19. September, 20 Uhr, in der Bibliothek am Rathausmarkt, Imke Müller-Hellmann aus ihrem Buch „Leute machen Kleider“.

„Wir haben dank des Engagements des Einzelhandels ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt“, betonte Waldtraud Ostermann von der Schnittstelle Citymanagement/Werbering. Eine Aussage, die von Seiten der Besucher bestätigt wurde. Rund um den roten Teppich standen sie dicht an dicht. „Viersen bietet viel und hat Ambiente. Das zeigt sich nicht nur bei Events. Ich kaufe gerne in meiner Heimatstadt ein“, sagte Stefanie Heller. Wenn man eine lebendige Innenstadt erhalte wolle, müsse man dafür etwas tun. Und das heiße, vor Ort einzukaufen. In Viersen falle das dank der Einzelhandelsvielfalt leicht, schloss sich Dorothee Kaminsky an.

Eine junge Besucherin der Trendschau wollte sich die neue Herbstmode wohl mal ganz aus der Nähe anschauen. Foto: Knappe, Joerg (jkn)