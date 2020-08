Corona-Krise im Kreis Viersen : Zwei Lehrerinnen in Viersen mit Corona infiziert

Dem Kreis Viersen wurden am Mittwoch fünf Neuinfektionen mit dem Coronavirus bekannt (Symbolbild). Foto: Christoph Reichwein (crei)

Kreis Viersen Unter den fünf Neuinfektionen, die am Mittwoch dem Kreis Viersen bekannt wurden, sind zwei Lehrerinnen an Schulen in Viersen. Aktuell sind 58 Personen im Kreisgebiet infiziert. Die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner ist gegenüber dem Vortag von 13 auf zehn gesunken.

Dem Kreis Viersen wurden am Mittwoch, 12. August, fünf Neuinfektionen mit dem Coronaviurs bekannt. Zwei der Infizierten sind Lehrerinnen an zwei verschiedenen Schulen in Viersen. Weitere Lehrer befinden sich in Quarantäne. Die drei übrigen Fälle sind Reiserückkehrer.

Aktuell sind 58 Personen im Kreisgebiet mit dem Coronavirus infiziert. Die Fallzahlen im Überblick (12. August, 16 Uhr): 845 bekannte Fälle seit Beginn der Pandemie. Im Westkreis sind in Viersen von 150 Fällen 17 aktuell. In Nettetal gibt es acht aktuelle Fälle bei bisher 76 bekannten Fällen. In Niederkrüchten sind aktuell fünf Personen positiv getestet, dort gibt es bisher 96 bekannte Fälle. In Brüggen und Schwalmtal gibt es jeweils drei aktuell Infizierte.

(hb)