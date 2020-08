Einbruch in Viersen : Einbrecher stehlen mehrere Uhren

Viersen Die Täter brachen die Kellertür eines Hauses auf und erbeuteten die Wertgegenstände. Die Polizei bittet um Hinweise.

Bisher unbekannte Täter haben am Dienstag mehrere Uhren aus einem Haus an der Eichenstraße in Viersen gestohlen. Das teilte die Polizei mit. In der Zeit von 8.30 bis 16.30 Uhr brachen die Täter die Kellertür auf und gelangten so hinein. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02162 3770.