Wohnungsprojekt in Niederkrüchten : Die Zeichen der Zeit erkannt

Wohnungsprojekt in Niederkrüchten

Bürgermeister Kalle Wassong (parteilos) brachte es auf den Punkt: Die Gemeinde Niederkrüchten ist von Einzelhäusern oder Doppelhaushälften geprägt. Was fehlt, ist kleinteiliger Wohnraum. Der Masterplan Wohnen hat in der Gemeinde die Weichen richtig gestellt.

Aber auch die GWG hat die Zeichen der Zeit erkannt. Die Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft hat sich vom Wohnungsverwalter zum Wohnraumgestalter entwickelt. Und das ist kein Wortgeplänkel oder Marketing, sondern konkretes Handeln. Unter der Überschrft Wohnen mit Service entwickelte die GWG Lösungen für ein altersgerechtes Wohnen. Bereits seit Mitte der 2000er Jahre investiert die GWG in ein Wohnangebot für eine zunehmend älter werdende Bevölkerung. Erstes Zukunftsprojekt dieser Art war der Wohnpark Nordwall in Bracht. Die ehemalige Grundschule in Niederkrüchten folgt dieser Strategie und bietet neue Chancen für den Ortskern.