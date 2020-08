Autobahn-Baustelle Viersen : Engpass und Sperrungen auf der A61

Auf der A61 wird am Wochenende gearbeitet (Symbolfoto). Foto: dpa/Jan Woitas

Viersen Ab Freitag, 14. August, müssen Autofahrer auf dem Teilstück zwischen Mönchengladbach und Viersen mit verschiedenen Einschränkungen rechnen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In der Anschlussstelle Mackenstein der A61 ist voraussichtlich ab Freitag, 14. August, 19 Uhr, die Auffahrt in Fahrtrichtung Venlo gesperrt. Außerdem sind im Autobahnkreuz Mönchengladbach die Verbindungen von der A52 in Richtung Roermond und Düsseldorf auf die A61 in Richtung Venlo gesperrt. Umleitungen über die A61, Anschlussstelle Mönchengladbach-Holt, werden ausgewiesen. Die Sperrungen sollen am Montagmorgen wieder aufgehoben sein. Darüber informiert ein Sprecher des Landesbetriebs Straßen NRW.

Von Freitagabend bis Montag, 5 Uhr, richtet die Straßen.NRW-Autobahnniederlassung Krefeld zwischen dem Autobahnkreuz Mönchengladbach und der Anschlussstelle Viersen in Richtung Venlo eine Baustelle ein. Über einen Fahrstreifen auf dem Seitenstreifen sollen Autofahrer die Baustelle passieren können.

Nach diesem Bauabschnitt soll nach Angaben des Landesbetriebs am Wochenende danach in der gleichen Richtung, auf dem gleichen Abschnitt, im gleichen Zeitrahmen, ein weiterer Bauabschnitt folgen. Dabei wird der Verkehr einstreifig am Mittelstreifen geführt, am Seitenstreifen wird gebaut.

Dann werden gleichzeitig in der Anschlussstelle Mackenstein die Auffahrt und Ausfahrt und in der Anschlussstelle Viersen die Ausfahrt in Richtung Venlo, außerdem im Autobahnkreuz Mönchengladbach die Verbindungen von der A52 in Richtung Roermond und Düsseldorf auf die A61 in Richtung Venlo gesperrt. Umgeleitet wird über die A61 Anschlussstelle Holt und die Anschlussstelle Süchteln. Da die Arbeiten von trockenem Wetter abhängig sind, können sich Verschiebungen ergeben.

Zwischen dem Autobahnkreuz Mönchengladbach und der Anschlussstelle Viersen erneuern die Straßenbauer auf rund fünf Kilometer Strecke die Fahrbahnen in beiden Fahrtrichtungen. Nach Asphaltarbeiten im Mai und Juni in Fahrtrichtung Koblenz soll nun an den kommenden Wochenenden in Fahrtrichtung Venlo gearbeitet werden.

Für die insgesamt rund 83.000 Quadratmeter Fahrbahn investiert Straßen.NRW nach eigenen Angaben aus Bundesmitteln rund 2,3 Millionen Euro.

(naf)