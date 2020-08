Zusammenstoß in Niederkrüchten-Overhetfeld : Senior nach Unfall im Krankenhaus

Zusammenstoß in Niederkrüchten-Overhetfeld

Niederkrüchten Laut Polizei hat ein Kleinkraftradfahrer die Vorfahrt eines 72-Jährigen missachtet, der auf seinem Pedelec unterwegs war. Der Senior musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.

Ein 72-jähriger Pedelecfahrer aus Niederkrüchten ist am Dienstag um 17 Uhr bei einem Zusammenstoß mit einem Kleinkraftrad schwer verletzt worden. Die Kreispolizei Viersen teilte mit, dass sich der Unfall des Seniors auf der Straße Otis in Niederkrüchten-Overhetfeld ereignete. Dabei habe ein Wegberger (17) von einem Firmengelände aus nach rechts auf die Straße einbiegen wollen und sei mit dem Pedelecfahrer kollidiert, der laut Polizei Vorfahrt hatte. Der 72-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.