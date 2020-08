Senioren in Niederkrüchten : Neues Projekt für Wohnen im Alter

Niederkrüchten Die GWG Kreis Viersen baut auf dem Gelände der alten Grundschule in Niederkrüchten 23 kleinteilige Wohnungen für Singles und Seniorenpaare. Vor Ort wird die Stiftung St. Laurentius eine Tagespflege mit zwölf Plätzen einrichten.

Die Grundschule ist in die ehemalige Hauptschule umgezogen. Das Gebäude an der Dr.-Lindemann-Straße steht jetzt leer. Bis auf den Neubau von 2003 soll es abgerissen werden. Auf dem Grundstück baut die GWG Kreis Viersen 23 neue Wohnungen für ältere Ehepaare, aber auch für jüngere oder ältere Singles. Im Erdgeschoss des heutigen Neubaus wird die Stiftung St. Laurentius Elmpt eine Tagespflege einrichten.

Im Kreisgebiet ist das Angebot an kleinen Wohnungen für Singles und Paare im Alter zu gering. Landrat Andreas Coenen CDU) freut es deshalb bei der Präsentation der Pläne der GWG, „mit dem Bauvorhaben in Niederkrüchten jetzt eine Versorgungslücke schließen zu können.“

Auf dem Schulgrundstück soll anstelle des alten Schulgebäudes ein zweigeschossiger Neubau plus Staffelgeschoss für 20 kleinteilige Wohnungen entstehen. Architekt Norbert Rennen aus Willich plant zwölf Zwei-Zimmer-Wohnungen in den beiden Vollgeschossen mit 51 Quadratmetern. Dazu gibt es jeweils eine Drei-Zimmer-Wohnung mit 73 ofder 74 Quadratmetern. Die sechs Ein-Zimmer-Wohnungen im Staffelgeschoss verfügen über 41 Quadratmeter Wohnfläche. Auch wenn das Haus erst 2022 fertig gestellt sein wird, nimmt die GWG schon jetzt die Daten von Interessenten an. Zu jeder Wohnung gehören Terrassen im Erdgeschoss, Balkone im Obergeschss und Dachterrassen im Staffelgeschoss.

Weil die bisherigen Gebäudeteile der Grundschule unterschiedliche Ebenen aufweisen, wird der geplante Neubau und das 2003 entstandene Schulgebäude mit einem Zwischentrakt verbunden. In diesem neuen Verbindungsbau befinden sich der Hauptzugang von der Straße her und ein Nebeneingang zur Gartenseite. Auf dem Schulhof sollen ein kleiner Garten, Parkplätze und eine Fahrradremise entstehen.

Im Teil des Schulgebäudes, das stehen bleiben wird, entstehen nach der Kernsanierung im Obergeschoss zwei Zwei-Zimmer-Wohnungen (60 Quadratmeter) und eine Drei-Zimmer-Wohnung (76 Quadratmeter). Im Erdgeschoss richtet die Stiftung St. Laurentius Elmpt eine Tagespflege in den komplett neu geschnittenen und gestalteten Räumen ein. Der frühere Schulzugang von der Dr.-Lindemann-Straße wird auch der Zugang zur Tagespflege sein. Stiftungs-Vorstand Herbert Keufner erläuterte die Pläne. Angeboten werden zwölf Tagespflege-Plätze. Die drei Klassenräume und die Hausmeisterwohnung werden in einen Aufenthaltsraum mit offener Küche, einen Gruppenraum, zwei Ruheräume und Pflegebad umgebaut, dazu kommt eine Außenterrasse.

Erste Überlegungen, ein pflegerisches Angebot in Niederkrüchten zu errichten, gab es bei der Stiftung bereits 2014. 2018 stellte die Stiftung dem Gemeinderat die Einrichtung und den Betrieb einer Tagespflege mit zwölf Plätzen in Niederkrüchten in Aussicht. Der prognostizierte Mehrbedarf wurde im Rahmen des Pflegebedarfsplanes vom Kreis Viersen anerkannt. Im Mai gab es die Bedarfsbestätigung. Seit dem 1. Januar 2019 unterhält die Stiftung bereits eine Tagespflege im Gebäude des Altenheimes in Elmpt, ebenfalls mit zwölf Plätzen. Diese war Anfang 2020 voll belegt.