Diskussion um Seen in Brüggen und Niederkrüchten : FDP zum Dahmensee: „So kann es nicht weitergehen“

Nach dem fast tödlichen Badeunfall am Venekotensee gibt es wieder Diskussionen um einen ausgewiesenen Badesee in Niederkrüchten oder Brüggen. Foto: Daniela Buschkamp

Brüggen/Niederkrüchten Nach dem fast tödlichen Badeunfall am Venekotensee suchen die Gemeinden Niederkrüchten und Brüggen eine Lösung. CDU und FDP in Brüggen fordern, einen Teil des Dahmensees zum Badesee umzuwandeln.

Der Dahmensee oder einen Teil von ihm als Badesee nutzen: Über diese und andere Ideen werden Anfang September Vertreter der Gemeinden Niederküchten und Brüggen diskutieren. Sie haben ein Treffen angesetzt, um gemeinsam die Probleme rund um die Seen in beiden Gemeinde zu lösen. Am Samstag war ein Siebenjähriger bei einem Badeunfall am Venekotensee lebensgefährlich verletzt worden; trotz Badeverbots hielt sich das Kind in dem gefährlichen Gewässer auf.

Zudem gibt es an allen Seen immer wieder Probleme mit wildparkenden Autos, zurückgelassenen Müllbergen, lauten Partys oder fehlenden Toiletten. Zuletzt hatten Anwohner des Venekotensees ihrem Ärger Luft gemacht.

Die Brüggener FDP hat den Dahmensee zum Wahlkampfthema gemacht. Ihr Vorschlag: „Die Lichtung am Dahmenee soll zu einem Badesee werden“, erklärt FDP-Vorsitzender Andreas Bist. Dies sei kein einfaches Unterfangen. Insbesondere müssten die Belange des Landschaftsschutzes berücksichtigt werden. dazu sei eine Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises notwendig.

Der Dahmensee liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Ein explizites Badeverbot gilt dort nicht. Wohl aber ein Uferbetretungsverbot. Daraus ergibt sich, dass an diesem Gewässer weder geschwommen noch getaucht, Feuer gemacht, gegrillt oder gezeltet werden darf.

„Die Umwandlung in einen Badesee mit Zugangskontrollen, Parkplätzen, sanitären Anlagen und Badeaufsicht wäre kein einfaches Unterfangen“, gibt auch Andreas Bist zu. Allerdings sollte diese Einschätzung nicht davon abhalten, den Versuch zu unternehmen. Denn: „So wie jetzt kann es auf keinen Fall weitergehen“, sagt der FDP-Politiker.

Auch die Brüggener CDU hat das Thema Strandbad am Dahmensee in ihr Programm zur Kommunalwahl 2020 aufgenommen. „Diese Überlegungen gibt es bereits seit vielen Jahren“, sagt CDU-Fraktionsvorsitzender Thomas Schmidt. Damals sei die Überlegung an Bedenken der Unteren Landschaftsschutzbehörde gescheitert.