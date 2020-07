Kommunalwahl 2020 : FDP Brüggen verzichtet auf eigenen Bürgermeister-Kandidaten

Brüggen Die FDP hatte bei der Kommunalwahl 2014 mit ihrem Bürgermeisterkandidaten Dietmar Brockes für eine Überraschung gesorgt: Brockes zwang Frank Gellen (CDU) in eine Stichwahl. Das wird 2020 nicht passieren.

Eine Neuauflage von David gegen Goliath in Brüggen wird es bei der Kommunalwahl am 13. September – anders als 2014 – nicht geben. „Wir verzichten auf einen eigenen Bürgermeisterkandidaten“, sagt der FDP-Vorsitzende Andreas Bist. Darüber sei lange und intensiv beraten worden. Seit Mai war klar, dass Dietmar Brockes, der für die FDP im Landtag sitzt, diese Aufgabe nicht für eine erneute Bürgermeisterkandidatur aufgeben wollte. „Wir werden uns auf konkrete Themen konzentrieren“, kündigte Bist an.