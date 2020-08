Kommunalwahl 2020 in Brüggen : „Wir“ und „Die Partei“ stehen erstmals in Brüggen zur Wahl

Erstmals tritt die Wählergemeinschaft „Wir“ bei der Kommunalwahl in Brüggen an. Foto: Birgit Sroka

Brüggen Der Wahlausschuss hat die Listen für die Kommunalwahl im September bestätigt. Nach 41 Jahren in der Kommunalpolitik tritt die AWB nicht mehr zur Wahl an. Neu dabei sind Kandidaten von „Wir“, ehemalige grüne Ratsvertreter, und junge Leute von „Die Partei“.

„Nach mehr als 40 Jahren ist es jetzt auch gut“, sagt Rolf Gersemann, Chef der Alternativen Wählergemeinschaft Brüggen (AWB). Die seit 1979 bestehende Wählergemeinschaft wird zur Kommunalwahl am 13. September nicht mehr antreten. „Wir hatten – wie viele andere Parteien auch – auch Probleme mit dem Nachwuchs“, sagt Gersemann. Selbst wenn es gelungen wäre, Kandidaten für die Wahlbezirke zustellen, wäre es schwer gewesen, Vertreter für die Ausschüsse zu finden. „In der verbleibenden Zeit werden wir aber unsere Arbeit machen“, kündigte Gersemann an. Als politischen Erfolg der AWB verbucht er, dass „das Ortsteildenken in Brüggen nicht mehr so ausgeprägt ist“. Die Kommunalwahl werde er aufmerksam verfolgen, danach auch noch mal zu Rats- oder Ausschusssitzungen gehen.

Der Wahlausschuss der Gemeinde Brüggen hat alle Vorschläge für die Kommunalwahl geprüft. „Beanstandungen gab es keine“, sagt Annette Beckers von der Gemeindeverwaltung.

In Brüggen gibt es bei dieser Wahl lediglich zwei Bewerber für das Bürgermeisteramt: Frank Gellen (CDU) tritt für eine zweite Amtszeit an. Die SPD schickt erneut Udo Rosowski ins Rennen. Die FDP verzichtet auf einen Kandidaten; 2014 hatte sie Dietmar Brockes aufgestellt.

Auch auf der Liste der Parteien gibt es Klassiker, aber auch Bewegung: So treten CDU, SPD und FDP ebenso an wie die Unabhängige Brachter Wählergemeinschaft (UBW). In neuer Aufstellung gehen Bündnis 90/Die Grünen in die Kommunalwahl. Die drei Grünen-Ratsmitglieder René Bongartz, Ulrich Siebert und Jochen Paal-Schaumburg sind Ende Juni aus der Ratsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen ausgetreten und nehmen ihr Mandat stattdessen für die neue Wählergemeinschaft „Wir“ wahr. Ihr Ziel: drei Sitze im neuen Gemeinderat.

Erstmals tritt in Brüggen „Die Partei“ an mit fünf Kandidaten: Dean Pruy, Azubi, geboren in Kempen; Christian Hund, Student, geboren in Köln; Jonas Schmitz, Erzieher, geboren in Mönchengladbach, Marvin Perszweski, Azubi, geboren in Viersen, und Esther Riele, Kauffrau, geboren in Mönchengladbach; alle wohnen in Brüggen.

