Kleve : Klever FDP beantragt Partnerschaft mit einer Stadt aus Israel

Kleve Angesichts der Ausschreitungen möchten die Liberalen ein Zeichen setzen. Die Joseph-Beuys-Gesamtschule arbeitet seit geraumer Zeit an einer Schulpartnerschaft.

„Die bundesweiten antiisraelischen Demonstrationen, bei denen teils sogar vor Synagogen offen antisemitische Parolen skandiert werden, sind beschämend und inakzeptabel. Es ist an der Zeit, ein deutliches Zeichen zu setzen und klar Position gegen diesen Hass zu beziehen“, sagt Daniel Rütter, Fraktionsvorsitzender der FDP . Es gelte nun, bestehende Kontakte von Vereinen und Schulen in der Stadt zu nutzen, um engere Verbindungen mit Israel zu knüpfen.

Als Beispiel führen die Freidemokraten in Kleve die Klever Joseph-Beuys-Gesamtschule an, die bereits seit geraumer Zeit Austausche, Besuche und Begegnungen mit israelischen Schülern organisiere. Daran solle nun angeknüpft werden, so die Freidemokraten. Es sei wünschenswert, dass die Stadt diesen Austausch auch institutionell weiter vorantreibt. Auch als Zeichen: „Deutschland und die Stadt Kleve stehen fest an der Seite sowohl unserer jüdischen Mitbürger, als auch des jüdischen Staates“, so Rütter mit Blick auf den Nahostkonflikt.