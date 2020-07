Kommunalwahl in Niederkrüchten : CWG tritt in Niederkrüchten wieder zur Wahl an

CWG tritt in Niederkrüchten wieder zur Wahl an

Niederkrüchten Sebastian van de Weyer (26) wurde bei der Christlich kommunalen Wählergemeinschaft (CWG) Niederkrüchten auf den ersten Listenplatz gewählt. Jörg Lachmann wollte nicht mehr Vorsitzender bleiben.

Zunächst war es unsicher, ob die Christlich kommunale Wählergemeinschaft Niederkrüchten (CWG) alle Wahlbezirke besetzen könnte, doch nach der Mitgliederversammlung hat sich die Gemeinschaft neu aufgestellt und tritt zur Kommunalwahl in Niederkrüchten an.

Sebastian van de Weyer absolviert zurzeit ein duales Studium im Handelsmanagement an der Europäischen Fachhochschule in Neuss mit integrierter Ausbildung im Groß- und Außenhandel. Seine Wahl stehe für die Einstellung der CWG, besonders jüngere Menschen in der Gemeinde für die Kommunalpolitik zu gewinnen und so alle Generationen in die Zukunft einzubinden.