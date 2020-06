Kommunalwahl in Niederkrüchten : „Gewerbepark ist größte Aufgabe“

Kommunalwahl in Niederkrüchten

Niederkrüchten Hans-Jürgen Reuter ist der neue Vorsitzende der FDP Niederkrüchten. Im Interview erzählt er, warum er den Vorsitz übernommen hat, er spricht über Ziele für die Kommunalwahl und Themen, die ihm wichtig sind.

Der 52-jährige Hans-Jürgen Reuter ist neuer Vorsitzender der Niederkrüchtener FDP. Geboren in Wegberg, lebt er seit 1997 in Niederkrüchten. Dort hat er sich selbstständig gemacht und baut hauptsächlich für die öffentliche Hand. In seinen Firmen arbeiten 65 Menschen, es gibt fünf Auszubildende. Zur Familie gehören seine Frau Bettina, ein Sohn, eine Tochter und ein Hund.