Brauchtum in Viersen : Karnevalszüge in Alt-Viersen und Dülken fallen aus

Viersen Die Entscheidung ist gefallen: Tulpensonntagszug und Rosenmontagszug fallen in Viersen coronabedingt aus. Könnte man die Züge in den Sommer verschieben? Auch darüber wurde jetzt entschieden.

Der Tulpensonntagszug in Alt-Viersen und der Rosenmontagszug in Dülken fallen in dieser Session aus. Das teilten die Karnevalsveranstalter und die Viersener Stadtverwaltung am Montag in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit. Eine Verlegung der Züge ins Frühjahr oder den Sommer 2022 werde es nicht geben. „Karneval bleibt Winterbrauchtum“, hieß es in der Mitteilung.