St.-Irmgardis-Krankenhaus Süchteln : Gebackenes Dankeschön für Krankenhaus-Pflegekräfte

Viersen Muffins, Kirschstreusel, Marmorkuchen: Mit einer großen Back-Aktion bedankten sich die Verwaltungsmitarbeiter des St.-Irmgardis-Krankenhauses bei ihren Kollegen für deren Einsatz.

Einfach Dankeschön sagen und Anerkennung zollen für die anstrengende Arbeit, die die Mitarbeitenden in den Stationen tagtäglich an den Patientinnen und Patienten des St.- Irmgardis-Krankenhauses leisten: Das war der Hintergrund einer großen Back-Aktion einiger Verwaltungsmitarbeiter des Süchtelner Hauses. 16 Kuchen rollten auf Servierwagen durch die Flure der Stationen. Diesmal nicht für die Patienten, sondern für die Pflegenden und Ärzte – alle selbstgebacken von den kaufmännischen Mitarbeitern.

„Die Arbeit verlangt körperlich und geistig sehr viel von unseren pflegenden Kolleginnen und Kollegen. Seit jeher, aber in der Corona-Pandemie noch sehr viel stärker“, berichtete Geschäftsführungs-Sekretärin Birgit Langerbeins-Borgolte vom Ursprung ihrer Idee. „Natürlich sind die Auswirkungen auch in der Verwaltung zu spüren – aber das ist kein Vergleich zu dem, was auf den Stationen passiert“, ergänzte sie. „Darum wollten wir einfach diesen Kolleginnen und Kollegen eine Freude machen und ihnen zeigen, dass wir das anerkennen und wertschätzen.“