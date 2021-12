TV Korschenbroich : Als Spitzenreiter in die Winterpause

Handball-Regionalliga Der TV Korschenbroich setzte sich in einer knappen Begegnung mit 31:30 gegen den MTV Dinslaken durch. Am Ende überwog Erleichterung, aber auch Freude, nun Tabellenführer zu sein – und eine kurze Pause zu haben.

Bereits zu Beginn der Partie lief es bei den Hausherren nicht richtig rund und Korschenbroich lief bis zur 22. Minute beim Zwischenstand von 10:12 meist einem Zwei-Tore-Rückstand hinterher. „Wir haben in der Abwehr keinen richtigen Zugriff bekommen“, erklärt Wolf den Rückstand. Doch innerhalb von 60 Sekunden drehte der TVK das Spiel und ging seinerseits in Front. Davon ließen sich die Dinslakener jedoch nicht beeindrucken und gestalteten die Begegnung bis zum Halbzeitpfiff ausgeglichen. „Im Angriff 17 Tore zu erzielen ist für eine Halbzeit schon recht ordentlich, aber 17 Gegentreffer sind einfach viel zu viel“, ärgerte sich der Korschenbroicher Trainer.

Hervorzuheben war dabei die Flügelzange mit den beiden talentierten Außenspielern Lukas Bark und Marcus Neven, die eine bärenstarke Vorstellung boten. Aber auch Dustin Franz hatte ein Sonderlob verdient, er spielte immer wieder seine Stärke aus und war in den Eins-gegen-eins-Situationen überhaupt nicht halten. „Das war richtig stark von Dustin, auch wenn ihm die Schiedsrichter ab und an einen Schrittfehler abpfiffen, was meines Erachtens überhaupt nicht zutraf“, sagte Wolf. Selbst als Korschenbroich zehn Minuten vor dem Ende mit 29:25 den Sieg schon vor Augen hatte, brachte das nicht die nötige Sicherheit. Durch Unkonzentriertheiten wurde Dinslaken abermals zurück ins Spiel gebracht und konnte 13 Sekunden vor dem Abpfiff noch auf 30:31 verkürzen, was dann aber auch das letzte Tor der Partie war.