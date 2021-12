Torreicher Auswärtssieg für Hehn : Hunriger Wolf schlägt Geistenbeck

Gleich sechs Tore gab es beim Duell zwischen Geistenbeck und Hehn - allerdings vor allem für die Gäste. Foto: Dieter Wiechmann

Fußball-Kreisliga Yannic Wolf wird bei Hehns deutlichen Auswärtssieg gegen Germania Geistenbeck zum Spieler des Spiels: Der Mittelfeldspieler erzielt drei Treffer und bereitet ein weiteres vor.

In Geistenbeck trafen die beide Tabellennachbarn aus der dort ansässigen Germania und der DJK Hehn aufeinander. Für Geistenbecks Torjäger Pascal Schmitz war es das letzte Spiel vor seinem Wechsel zu den Sportfreunden Neuwerk. Entsprechend hatte Hehns Trainer Torsten Müller vor dem Spiel etwas Sorge vor dem Torjäger, der mit 17 Toren die Torschützenliste der Liga anführt – und sich auch in seinem letzten Spiel sicherlich etwas vorgenommen hatte. Aber letztendlich hatte vor allem Müller einen Torjäger in seinen Reihen, der zum spielentscheidenden Mann wurde.

Hehn startete furios und hatte bereits in der 3. Minute nach einem Kopfball von Domenik Pötter die erste Chance, doch der Ball strich um Haaresbreite über das Tor. Auf der Gegenseite bediente Schmitz per Diagonalpass Patrick Becker, dessen Linksschuss allerdings flog eher Richtung Eckfahne denn zum Tor. In der 11. Minute fiel dann die Gästeführung für Hehn: Yannic Wolf zog aus 19 Metern ab und der Ball schlug zwischen Torhüter Matthias Piepenbring und dem linken Pfosten ein. Vier Minuten später setzte sich Pötter auf der linken Seite durch und zog einfach mal ab – der Ball schlug zum 2:0 für Hehn ins lange Eck ein.

Und Hehn kam zu weiteren Chancen: Geistenbeck vertändelte den Ball im Mittelfeld, Wolfs Schuss landete am Außennetz. Wenig später vergab der zuvor früh eingewechselte Max Rhönisch eine gute Möglichkeit, da er genau in die Arme von Torhüter Piepenbring zielte. Doch in der 35. Minute fiel der nächste Treffer für Hehn: Nach einem Einwurf stand Wolf völlig frei und er hatte keine Mühe, den Ball im Netz unterzubringen.

In der 41. Minute war Wolf dann zu überrascht, sonst hätte er per Kopf bereits seinen dritten Treffer erzielt. Dafür leitete er mit einem Zuspiel auf Leon Klerx den Pausenstand von 4:0 für Hehn ein (43.). Eine Minute später traf Marius Strunk nach Zuspiel von Wolf nur den Pfosten. Für die Gastgeber eine ganz bittere 1. Halbzeit.

Nach dem Seitenwechsel war Wolfs Torhunger immer noch nicht gestillt: Zunächst verfehlte er das Tor, dann setzte er sich gegen zwei Geistenbecker durch und schoss knapp über das Gehäuse. Im Gegenzug traf Patrick Beckers zum 1:4-Ehrentreffer für Geistenbeck (76.).

Wolf hatte an diesem Nachmittag aber noch einen draufzusetzen: Ein Ballverlust im Mittelfeld war Ausgangspunkt zum 5:1 – und zum dritten Treffer von Wolf (81.).