Verfolgerduell in der Kreisliga A : Viele Tore, ein Platzverweis, aber kein Sieger

Kein Sieger im Duell zwischen Viersen II und Rheindahlen. Foto: imago sportfotodienst

Fußball-Kreisliga A Im Verfolgerduell von Spitzenreiter Wickrath gab es in der Kreisliga A zwischen Viersen II und Rheindahlen eine verdiente Punkteteilung.

Da Tabellenführer Wickrath inzwischen weit enteilt ist, kämpfen sowohl die Reserve von Viersen als auch Rheindahlen um Platz zwei in der Liga – der ebenfalls den Bezirksliga-Aufstieg zur Folge hätte. Viersens erste Torchance eröffnete sich bereits in der 3. Minute, als Harun Ünlü nur das Außennetz traf. Eine Minute später stand Ünlü erneut im Mittelpunkt, doch Rheindahlens Abwehr konnte den Ball gerade noch zur Ecke klären. In der 7. Minute setzte Rheindahlens Hassler Maduthies ein erstes Zeichen, doch weil er mit dem Abschluss zu lange zögerte, konnte Viersens Abwehr ebenfalls auf Kosten eines Eckballes klären. In der 18. Minute tauchte Ivan Jajetic erstmals gefährlich vor dem SCR-Tor auf, doch Danny Gosemärker tauchte ab und parierte den Schuss zur Ecke, die aber nichts einbrachte. In der 23. Minute setzte sich Rheindahlens Marius Esser über links durch, doch seine Flanke verfehlte Freund und Feind.

In der 26. Minute fiel dann die Führung für Viersen durch Jajetic, der einen Abspielfehler der Gäste zu seinen Gunsten nutzte. Auch das 2:0 in der 32. Minute durch Timur Enes fiel unter Mithilfe der Gäste. Doch der SCR schlug umgehend in der 36. Minute zum 1:2 zurück: Der Anschlusstreffer durch Marc Esser war ein Gewaltschuss aus über 30 Metern an den Innenpfosten, bei dem Viersens Torhüter Patrick Becker nicht gut aussah und die Flugbahn unterschätzte. Zwei Minuten vor der Pause versuchte es Antonio Nyanonene aus derselben Position, scheitert aber. Fast mit dem Pausenpfiff sah Viersens Jordan Asemov nach einem üblen Foul im Mittelfeld die Gelb-Rote Karte.