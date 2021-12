Hochwasserschutz im Kreis Viersen : Wie sich der Niersverband auf Starkregenereignisse vorbereitet

Kreis Viersen Die Niederschläge über dem Niersverbandsgebiet waren zwar nicht so stark wie in den südlicheren Regionen wie Ahrtal, Erftgebiet oder Eifel. Aber vier Starkregenereignisse innerhalb von sechs Wochen gab es auch hier.

Die Niederschläge über dem Niersverbandsgebiet waren zwar nicht so stark wie in den südlicheren Regionen, aber vier Starkregenereignisse innerhalb von sechs Wochen gab es auch hier. Beim letzten derartigen Ereignis vom 13. bis 15. Juli, das in Teilen von Rheinland-Pfalz und im südlichen NRW so verheerende Schäden anrichtete, waren im Gebiet des Niersverbandes vor allem die Bereiche Mönchengladbach-Neuwerk, Viersen-Dülken und Kempen-Tönisberg besonders betroffen. Auf den Anlagen des Niersverbandes, so berichtete Brinkmann, sei es zwar auch zu Schäden gekommen, doch sei dabei die Funktionsweise der Anlagen nicht beeinträchtigt worden. Vor allem beim letzten Starkregen im Juli konnte ein Großteil der enormen Regenmengen in den vier Hochwasserrückhaltebecken des Verbandes in Mönchengladbach zurückgehalten werden. Durch den Wasserrückhalt konnten auch die weiter unten liegenden Bereiche der Niers geschützt werden.