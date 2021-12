Zensus 2022 : Der Kreis Viersen bereitet sich auf Volkszählung vor

Kreis Viersen Der Kreis Viersen hat bereits eine Erhebungsstelle eingerichtet. Rund 30.000 Menschen im Kreisgebiet werden befragt. Noch werden Interviewer, sogenannte Erhebungsbeauftragte, gesucht.

Ab Mai bis Ende Juli 2022 werden ehrenamtliche Erhebungsbeauftragte im Kreis Viersen unterwegs sein und Daten von rund 30.000 Menschen an rund 6000 Anschriften für den Zensus erheben. Darauf weist der Kreis Viersen hin. Die zu befragenden Haushalte seien per Zufallsstichprobe ermittelt worden. Zuletzt war 2011 in Deutschland der Zensus, bekannt als Volkszählung, durchgeführt worden. Er liefert Daten darüber, wie die Menschen in den Städten und Gemeinden leben, wohnen und arbeiten. Die Vorbereitungen im Kreis Viersen laufen, eine Erhebungsstelle wurde eingerichtet. Aktuell werden Erhebungsbeauftragte gesucht. Wer Interesse hat, kann sich unverbindlich vormerken lassen. Kontakt zur Erhebungsstelle: Telefon 02162 392700, E-Mail zensus@kreis-viersen.de.