Corona-Pandemie : Infizierten-Zahlen im Kreis Viersen sinken erneut

Kreis Viersen Die Zahl der nachweislich Corona-Infizierten ist im Kreis Viersen am Donnerstag zurückgegangen. Laut Kreisgesundheitsamt waren 346 Personen infiziert, am Mittwoch waren es 375. Der Inzidenz-Wert bleibt bei 68 (NRW: 108).

Insgesamt registrierte das Kreisgesundheitsamt am Donnerstag 31 Neuinfizierte, davon sind 16 jünger als 20 Jahre. Keiner der Neuinfizierten ist 60 Jahre oder älter. Vier Neuinfektionen wurden in Schulen festgestellt: an der Johannes-Kepler-Realschule in Viersen-Süchteln (2), der Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule in Willich (1) und der Robert-Schumann-Europaschule in Willich (1).