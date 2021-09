Handwerk in Brüggen : Diamantener Meisterbrief in Bracht

Ein Leben für das Handwerk: Josef Stroucken ist stolz auf seinen Diamantenen Meisterbrief. 1961 meldete er sein Gewerbe an. Foto: bigi Foto: bigi

Brüggen Josef Stroucken hat sein Berufsleben dem Handwerk gewidmet. Dafür erhielt der 86-Jährige jetzt den eher seltenen Diamantenen Meisterbrief.

Von Birgit Sroka

Der Brachter Elektroinstallateur Josef Stroucken (86) erhielt nun 60 Jahre nach seiner Meisterprüfung den goldenen Meisterbrief von Rolf Meurer, Obermeister der Elektroinnung.

Josef Stroucken ist Jahrgang 1935. Er besuchte die Volksschule in Brüggen-Bracht und konnte bedingt durch die Kriegsjahre erst 1950 nach der neunten Klasse die Schule verlassen. Er bewarb sich um eine Lehrstelle in Kaldenkirchen. „Ich hatte Spaß an dem Beruf. Meinen späteren Meister habe ich 1949 schon gefragt, ob ich bereits nach der Schule arbeiten kommen könne“, erzählt er. Am 1. April 1950 begann er die Lehre zum Elektroinstallateur. Bis zur Meisterprüfung arbeitet er bei Josef Klinkertz in Kaldenkirchen.

Noch bis zum Frühjahr 1962 war er teilweise dort beschäftigt, obwohl er am 1. Oktober 1961 sein Gewerbe anmeldete und sich selbständig machte. „Es wurde dann bei mir immer mehr an Arbeit, so dass ich komplett selbständig wurde. Damals wurde hier viel gebaut, später wurden viele ältere Häuser saniert“, erzählt Josef Stroucken. Für Handwerker sei es damals eine sehr gute Zeit gewesen. Auch in einigen Betrieben arbeitete Josef Stroucken, installierte Speicherheizungen und Elektroheizungen, führte Reparaturen und Sanierungen im Sanitärbereich aus.

Schnell begann er selbst auszubilden. Insgesamt acht Azubis hatte er unter seinen Fittichen, einer legte selbst die Meisterprüfung ab. In seinem Weihnachten 1963 eröffneten Ladenlokal bot er von der Batterie bis zu Großgeräten wie Trockner und Lampen vieles an. 2004 wurde daraus Wohnraum.

Sein großes Hobby war über viele Jahre der Brieftaubensport. Die letzte Taube gab er vor anderthalb Jahren ab. Fast 40 Aktive gab es früher im Verein Grenzvogel Bracht, in dem Stroucken jahrelang Schriftführer und bis zur Rente erster Vorsitzender war. „Ich hatte damals versprochen, wenn mal Not am Mann ist, würde ich einspringen und so kam es dann auch“, sagt Josef Stroucken. Im Jahr 2000 legte er sein Amt nieder. Ende 2000 ließ er seinen Betrieb auslaufen. Er berichtet gerne von vielen Fortbildungen, die ihn auf dem Stand der Technik hielten, und von gastfreundlichen Kunden. „Bei einer türkischen Familie waren wir erst einmal zum Essen eingeladen, bevor wir mit der Arbeit beginnen konnten.“