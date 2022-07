Förderprogramm : Kreis Mettmann unterstützt Waldbesitzer

Auch die Bäume in Ratinger Wäldern haben unter Trockenheit und Stürmen gelitten. Foto: Achim Blazy (abz)

KREIS METTMANN Gefördert wird der Aufbau klimastabilerer Wälder, um die Schäden auszugleichen. Private Waldbesitzer können sich melden. Sie werden beraten und gefördert.

(RP) Der Klimawandel hat auch in den Wäldern des Kreises Mettmann zu einer deutlichen Zunahme an Waldschäden geführt. Am augenfälligsten sind die von Stürmen umgeworfenen Baumbestände oder die von Borkenkäfern zum Absterben gebrachten Fichten.