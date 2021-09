Rheinischen Meisterschaften mit Unbelievable Z : Anna-Lena Laube und ihr „unglaublicher“ Auftritt

Die neue Championess Anna-Lena Laube (RV Kaldenkirchen) beim Rheinischen Nachwuchs-Championat Springen mit Unbelievable Z in Langenfeld. Foto: Laube

Reiten Bei den Rheinischen Meisterschaften in Langenfeld hat sich die 15-jährige Anna-Lena Laube vom Reiterverein Kaldenkirchen mit dem Pferd Unbelievable Z im Nachwuchschampionat Springen den Sieg geholt. Die nächsten Ziele hat sie ebenfalls schon im Blick.

(off) Anna-Lena Laube vom Reiterverein Kaldenkirchen holte mit dem zehnjährigen Unbelievable Z – auf deutsch „Unglaublich“ – bei den Rheinischen Meisterschaften in Langenfeld im Nachwuchschampionat Springen den Sieg. Dafür musste die neue Championess drei Wertungsspringen absolvieren. „Die bin ich jedesmal ohne Fehler geritten“, sagt die 15-jährige Brüggenerin. Nach der Wertnote 8,7 im L-Stilspringen ritt sie in einem M-Springen den sechsten Platz und im Finale, einem M-Springen mit Stechen, den zweiten Platz heraus.