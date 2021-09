Wirtschaft in Brüggen und Schwalmtal : Im Hinterhof hat Boris Tacken das erste Fitness-Studio gegründet

Boris Tacken feiert jetzt das 25-jährige Bestehehn von „Sport Bobbels“. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Grenzland Mit einem kleinen Studio im Hinterhof hat es angefangen. Vor 25 Jahren gründete Boris Tacken das „Gesundheitsstudio Bobbels“. Am Wochenende 18./19. September gibt es Tage der offenen Tür.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Fiona Schultze

In einem 250 Quadratmeter großen Hinterhof-Studio in Schwalmtal-Waldniel hat die Fitness-Reise von Boris Tacken begonnen. „Vor 25 Jahren habe ich im Hinterhof das ,Gesundheitsstudio Bobbels’ aufgebaut“, erzählt er. Der Name hat Tradition: „Bobbels ist mein Spitzname aus früheren Zeiten“, sagt Tacken mit einem breiten Grinsen. Zwischenzeitlich gab es Überlegungen, den Namen zu ändern, „doch da waren unsere Mitglieder gegen“.

Nicht nur wegen der Idee zum Namenswechsel und der Studio-Umzüge blieb es spannend: So erlebte der Studio-Besitzer in den vergangenen 25 Jahren auch so manche Fitnesswellen und -trends. „Es hat sich vieles geändert. Früher stand das Bodybuilding und Formen des Körpers für ästhetische Zwecke viel mehr im Vordergrund“, meint Tacken. Dies gebe es immer noch, jedoch sei der Gesundheitssektor in den vergangenen zehn Jahren verstärkt dazu gekommen.

Sein Studio in Brüggen im Weihersfeld fokussiert sich vor allem auf die Gesundheitssportler und wurde nach den aktuellen sportwissenschaftlichen Erkenntnissen aufgebaut. „Wir haben auch einen direkten Zugang zur Physiotherapie. Unser Ziel ist es, unseren Mitgliedern mit einem richtigen Training ein langes, selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen“, sagt er. Aufklärungsarbeit sei im Gesundheitsbereich sehr wichtig: Viele Menschen würden generell davon ausgehen, dass sie mit steigendem Alter auf einen Rollator nicht verzichten können: „Anstatt davon auszugehen und sich auf diesem Gedanken auszuruhen, sollte man lieber die Muskulatur trainieren“, meint Tacken. Außerdem wolle er das Vorurteil, dass Sportstudios nur für junge Leute seien, ausräumen: „Sport ist für jeden da. Man kann viel im präventiven Bereich machen, aber auch durch gezieltes Training den Gesundheitszustand verbessern“, berichtet Tacken. Für die Zukunft wünscht er sich, dass sich mehr Menschen mit Gesundheit und Sport auseinandersetzen: „Die Muskulatur und das Gehirn sind unsere Erfolgsorgane. Beides sollte leistungsfähig bleiben und trainiert werden“.

Vor 25 Jahren eröffnete Boris Tacken sein erstes Studio. Foto: Tacken