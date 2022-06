Umstrittenes Bauvorhaben : So geht das Rösler-Planverfahren weiter

Die Planungen für die Rösler-Entwicklung gehen weiter. Foto: Daniela Buschkamp

Schwalmtal Nach der Abstimmung am 7. Juni im Planungsausschuss in Schwalmtal geht das Verfahren für die Rösler-Brache nun in die nächste Runde.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Jetzt ist der Bebauungsplan öffentlich ausgelegt; Bürger und Träger öffentlicher Belange können sich dazu bis einschließlich 1. August äußern. Ihre Äußerungen werden erneut Thema im weiteren Verfahren; die Verwaltung muss darauf reagieren.

Bei der Diskussion im Planungsausschuss hatten Zuschauer immer wieder gefragt, was sie jetzt noch gegen das geplante Vorhaben unternehmen können. Sie können sich jetzt bei der erneuten Auslegung des Bebauungsplanes einbringen.

Die Entscheidung im Planungsausschuss am 7. Juni war mit einer Stimme Mehrheit dafür gefallen, dass der Investor MLP einen Industrie- und Gewerbepark auf dem brachliegenden Gelände errichten kann, dazu hat er den ersten Bebauungsplan überarbeitet. Eine der beiden Hallen soll von dem Schwalmtaler Unternehmen Tacken genutzt werden, das dorthin umziehen will.

De Bürgerinitiative „Nein zum Logistikpark“ hatte das Vorhaben auch nach der Überarbeitung weiter kritisiert, unter anderem wegen der Zunahme an Verkehr und wegen der Massivität der Hallenkörper. Grüne und SPD hatten im Ausschuss einen kompletten Neustart für das Planverfahren vorgeschlagen, scheiterten aber damit. Bürgermeister Andreas Gisbertz (CDU) signalisierte dagegen seine Zustimmung, ebenso wie CDU und FDP.

Der Bebauungsplan Wa/70 „Gewerbe- und Industrie-Park ehemaliges Rösler-Drahtwerk“ ist zurzeit im Waldnieler Rathaus, Markt 20 in Schwalmtal, öffentlich ausgelegt, im Fachbereich Planung, Umwelt und Verkehr, Zimmer 210.