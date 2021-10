Corona-Pandemie : Neue Covid-19-Fälle in vier Schulen im Kreis Viersen

Kreis Viersen Aktuell gelten im Kreis Viersen 354 Menschen als infiziert, zwölf werden stationär in Krankenhäusern behandelt.

(naf) Das Gesundheitsamt des Kreises Viersen hat am Freitag 31 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert. Wie eine Kreis-Sprecherin informierte, gibt es dabei auch je einen neuen Fall an drei Schulen im Ostkreis, außerdem zwei neue Fälle an der Albert-Schweitzer-Schule in Viersen. Der Kreis Viersen meldet zudem einen neuen Fall im Von-Broichhausen-Stift in Kempen. Aktuell gelten insgesamt 354 Menschen im Kreis Viersen als infiziert, das sind 19 weniger als am Vortag. 157 Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne. Zwölf Covid-19-Patienten werden stationär in Krankenhäusern im Kreis Viersen behandelt, davon fünf auf Intensivstationen, einer wird beatmet. Die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner steigt laut der Statistik des Robert-Koch-Instituts (RKI) von 52,6 auf 74,4. Die Sieben-Tage-Inzidenz des Landes Nordrhein-Westfalen liegt nach Angaben des RKI aktuell bei 99,7.